На аукцион в Карелии выставили 11 земельных участков, расположенных на острове

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Фонд госимущества Карелии ищет арендаторов для участков, расположенных на острове в Сортавальском районе.
Фонд государственного имущества республики Карелия объявил аукционы на право заключения договора аренды земельных участков, расположенных в Сортавальском районе, на острове Риеккалансаари.
Всего на аукцион выставлено 11 участков площадью 2100 кв.м. и 2500 кв.м.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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