На аукцион в Карелии выставили 11 земельных участков, расположенных на острове

Фонд госимущества Карелии ищет арендаторов для участков, расположенных на острове в Сортавальском районе.

Фонд государственного имущества республики Карелия объявил аукционы на право заключения договора аренды земельных участков, расположенных в Сортавальском районе, на острове Риеккалансаари.

Всего на аукцион выставлено 11 участков площадью 2100 кв.м. и 2500 кв.м.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".