На базе бывшего санатория на юге Карелии откроют гостиницу

Здание санатория в Лахденпохья ждет реконструкция, работы начнутся весной.

Стоявшее много лет в запустении здание санатория летом прошлого года было реализовано на торгах местным предпринимателям. На его базе планируют открыть гостиницу.

"В настоящее время вся проектно-сметная документация утверждена, в том числе и Минкультуры республики и к апрелю планируется начать саму реконструкцию", - сообщил на своей странице в соцсетях глава Карелии Артур Парфенчиков.

На совещании вопросу развития моногорода Лахденпохья с участием местных предпринимателей и жителей Парфенчиков предложил при реконструкции здания бывшего санатария воссоздать облик уже существовавшей здесь в 1920−30-е годы гостиницы.

"Такой исторический дизайн, уверен, привлечет туристов", - считает глава Карелии.