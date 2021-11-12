На базе инфекционной больницы Карелии открыли современную бактериологическую лабораторию за 60 млн рублей (ФОТО)

Главный врач республиканской инфекционной больницы Карелии Юлия Кононенко рассказала об открытии новой бактериологической лаборатории на базе медучреждения.

В Петрозаводске в пятницу, 12 ноября, на базе республиканской инфекционной больницы состоялось открытие центральной микробиологической лаборатории, которая будет принимать биоматериалы из лабораторий всех учреждений здравоохранения республики для проведения исследований, требующих использования высокоточной дорогостоящей лабораторной техники.

На открытии присутствовали глава Карелии Артур Парфенчиков и министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

На современное оборудование, аналогов которому нет ни в одной лаборатории Карелии, направлено более 60 млн рублей, 40 из которых это средства федерального бюджета, остальные деньги выделила республика.

Как отметила главврач инфекционной больницы Юлия Кононенко, возможность установки такой современной лаборатории появилась после визита в Карелию руководителя Минздрава России Михаила Мурашко, поддержавшего проект на федеральном уровне.

«Новая техника производства сразу трех стран — России, Франции и США — установлена и готова к работе. Ультрасовременная баклаборатория поможет быстро диагностировать разного рода инфекционные заболевания при помощи микробиологических, иммунологических, серологических и молекулярно-генетических методов. Она будет работать не только на инфекционную больницу, она призвана помочь всем врачам всех специальностей, клиническим фармакологам, всех медицинских организаций быстро поставить диагноз, оперативно назначить лечение с учетом возбудителя и чувствительности к препаратам. Нововведения позволят расширить спектр лабораторных исследований и обеспечить их качество, применять современные тест-системы, сократить сроки ожидания результатов. То исследование, которое ранее проводилось в течение 5 дней, возможно теперь выполнить за час. При помощи экспресс ПЦР-диагностики за 1,5 часа можем установить возбудителя менингита, энцефалита, пневмонии, а также выявить другие бактерии и вирусы», — объяснила Юлия Кононенко.

По словам руководителя инфекционной больницы, новая бактериальная лаборатория позволит не только сократить сроки ожидания результатов анализов, но даст возможность проводить такие исследования, которые раньше приходилось отправлять в Санкт-Петербург, Москву и даже в Омск.

«Несмотря на то, что установлена новая лаборатория, старое оборудование продолжает работать. И персонал также трудится на своих местах, даже набираем еще сотрудников, так как сейчас ожидаем поступление большого количества проб из районов, где лаборатории также сохранятся, просто специфичные пробы будут исследоваться у нас», — объяснила Юлия Кононенко.