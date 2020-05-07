На чем вы экономите в период всеобщей самоизоляции? (ОПРОС)

Более месяца жители Карелии находятся на самоизоляции из-за коронавируса.

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков с 1 апреля из-за коронавируса ввел в республике режим всеобщей самоизоляции.

С этого дня передвижение по улицам стало ограниченным. Из дома разрешено выходить в строго определенных случаях.

Общественный транспорт не ходит, большинство магазинов закрыто, организации перевели сотрудников на удаленную работу, кого-то отправили в вынужденный отпуск – где-то в оплачиваемый, а где-то нет, многие фирмы просто закрылись, люди лишились заработка.

Вот уже более месяца жители Карелии находятся на самоизоляции. Все учатся жить в новых условиях, все реже заглядывая в будущее, все больше, решая вопросы сегодняшнего дня.

"Столица на Онего" интересуется: На чем вы экономите в период всеобщей самоизоляции?

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