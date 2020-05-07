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На чем вы экономите в период всеобщей самоизоляции? (ОПРОС)

Новости. Общество
12:44, 08 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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Более месяца жители Карелии находятся на самоизоляции из-за коронавируса.

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков с 1 апреля из-за коронавируса ввел в республике режим всеобщей самоизоляции.

С этого дня передвижение по улицам стало ограниченным. Из дома разрешено выходить в строго определенных случаях.

Общественный транспорт не ходит, большинство магазинов закрыто, организации перевели сотрудников на удаленную работу, кого-то отправили в вынужденный отпуск – где-то в оплачиваемый, а где-то нет, многие фирмы просто закрылись, люди лишились заработка.

Вот уже более месяца жители Карелии находятся на самоизоляции. Все учатся жить в новых условиях, все реже заглядывая в будущее, все больше, решая вопросы сегодняшнего дня.

"Столица на Онего" интересуется: На чем вы экономите в период всеобщей самоизоляции?

Ответить на вопрос можно здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-05-08 15:19:38
Экономность, бережливость и прижимистость неотъемлемая часть сурового нордического характера и экономить шото эдакое - это черта стиля жизни настоящего нордмана :)
Вот я экономлю буквы в комментах. Писать комменты бессмысленно, хоть и увлекательно и найти баланс между бессмысленностью и увлекательностью крайне тяжело :) :) :)
кир
2020-05-08 12:58:26
На водке. До вируса тоже экономил.
Саныч
2020-05-08 14:04:47
кир, бери с нового пример. Нифига не экономит. Прямо с утра начинает не экономить.
новый
2020-05-08 12:56:11
Нытики не могут экономить на интернете, иначе как тогда они будут ныть ?
Plant
2020-05-08 13:59:54
новый, вот и экономь на интернете. твое нытье по любому поводу достало.
Гость
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