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Новости. Экономика
22:00, 01 Февраля 2019
фото: ТАСС / Сергей Коньков

На что россияне потратили больше всего денег в январе

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В январе 2019 года вырос средний чек на АЗС, в супермаркетах и в заведениях общепита.

В специализированных магазинах алкогольной продукции чек после праздников несколько снизился. Об этом свидетельствует статистика одного из крупнейших операторов фискальных данных "Такском".

По словам экспертов, такая динамика обусловлена в том числе ростом НДС. Что касается бензина, повышение цен на него в январе находилось в пределах допустимых 1,7%, но сильнее подорожать могли сопутствующие товары, пишет издание "Известия".

Средний чек на АЗС с 1 по 25 января увеличился до 1,25 тысячи рублей, на 8%, по сравнению с аналогичным периодом в декабре 2018 года. Хотя стоимость 1 л бензина за этот период изменилась не очень значительно и в январе составила в среднем по стране 47 рублей.

А вот по сравнению с началом прошлого года средний чек на АЗС увеличился на 14%. Продажи топлива за год упали на 12%, его цена выросла более чем на 10%. 

Также в январе 2019 года вырос средний чек в супермаркетах и гипермаркетах – на 11%, до 750 рублей (в сравнении с декабрем 2018-го). Больше россияне стали тратить и в заведениях общепита – на 9%, в среднем до 1,2 тысячи рублей. Зато было зафиксировано снижение среднего чека в алкомаркетах – на 2%, до 519 рублей.

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