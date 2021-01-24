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На что тратят деньги: путешествия по России, онлайн-знакомства и еда на дом

Новости. Общество
11:55, 25 Января 2021
фото: Новости компании
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МТС Банк проанализировал траты жителей Республики Карелия в первую половину января.

Результат исследования оказался любопытным: большой популярностью в наступившем году пользовались онлайн-знакомства, услуги курьеров и доставка готовой еды на дом.

Например, в новогодние каникулы многие жители Карелии традиционно отправляются в путешествия. Несмотря на ограничения въезда в большинство стран, количество транзакций в этой категории в первые десять дней нового года увеличилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Вместо поездок за рубеж жители региона стали активно осваивать внутренний туризм. Об этом свидетельствуют снижение трат в валюте в 2,9 раза и уменьшение транзакций в магазинах беспошлинной торговли Duty Free в 2,5 раза.

Оставшиеся дома предпочли онлайн-шоппинг

Общее количество онлайн-транзакций в первые дни 2021 года увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большой популярностью пользовались онлайн-знакомства – количество платежей на подобных сервисах выросло в 4,1 раза. Услуги курьеров оплачивали в 3,6 раза чаще, а готовую еду заказывали на дом в 3,2 раза чаще. При этом количество офлайн транзакций в ресторанах уменьшилось на 23%, а в заведениях фастфуда – уже в 2,1 раза. Одновременно с этим покупки в алкомаркетах увеличились на 27%, а в супермаркетах – всего на 12%.

Длинные выходные позволили уделить внимание домашним делам – количество транзакций в магазинах товаров для дома и ремонта в регионе выросло на 18%.

В начале 2021 года количество транзакций по покупке билетов уменьшилось в 3,9 раза по сравнению с прошлым годом. Жители Карелии смотрели кино дома – покупки в онлайн-кинотеатрах выросли на 20%.

Азарт и благотворительность

На 21% по сравнению с прошлым годом увеличилось количество транзакций в категории азартные игры – жители Карелии покупали лотерейные билеты и делали ставки.

Год к году в 2,1 раза увеличилось количество благотворительных пожертвований – жители региона не только надеются на чудо, но и дарят его другим.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Республики Карелия.

фото: © pixabay.com

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