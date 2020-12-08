На дом-памятник в центре Петрозаводска вернули исчезнувшие при ремонте капители (ФОТОФАКТ)

Декоративные элементы возвращены на фасад административного здания в центре столицы Карелии.

Корреспондент "Столицы на Онего" накануне запечатлел, как рабочие монтировали капители, исчезнувшие после ремонта административного здания, расположенного на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Андропова.

Напомним, этот дом включен в перечень объектов культурного наследия регионального значения как образец архитектуры советского неоклассицизма и послевоенной застройки города. Власти Карелии выделили на проведение ремонтных работ более 60 миллионов рублей. По условиям контракта, который был заключен с ООО СП "Строймонтаж", генеральному подрядчику необходимо было провести реставрацию, консервацию и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора здания-памятника.

После того, как с его фасада, выходящего на проспект Карла Маркса, были сняты строительные леса, обнаружилось, что на нескольких пилястрах не хватает капителей.

Причем, следы исчезнувших декоративных элементов оказались заметны даже под свежей краской. К началу зимы, когда генподрядчик должен был сдать работы, капители так и не появились.

Их возвращение состоялось с опозданием на неделю – корреспондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов во вторник, 8 декабря запечатлел этот исторический момент.