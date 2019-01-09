На дорогах Карелии 30 человек пострадали с начала года

С 1 по 9 января в республике произошло 20 дорожных аварий, в которых пострадали 30 человек, сообщили в ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, в числе пострадавших – шесть детей (пассажиров и один пешеход).

Камерами фото - видеофиксации зафиксировано свыше 7 тыс. административных правонарушений, из которых более 3100 на 8 км автодороги "Подъезд к Петрозаводску" (Суоярвское шоссе в районе родника), и более 1100 нарушений на 411 км федеральной автодороги Кола (в районе деревни Половина Прионежского района).

"Автоинспекторы отстранили от управления автотранспортом 71 нетрезвого водителя. Дорожных аварий с участием нетрезвых водителей с начала года не зафиксировано", - отметили в пресс-службе.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, а также учитывать дорожные и погодные условия при выборе скорости движения и маневрировании.