На дорогах Карелии в понедельник будет скользко

Как сообщает сайт МЧС по Карелии, в регионе в понедельник ожидаются гололед и выпадение снега.

По данным сайта МЧС по РК, 25 марта в республике ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами, утром и днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег.

Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный, ночью по южным районам юго-западный, западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью: -1…-6оС, днём: -1…+4оС.