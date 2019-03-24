На дорогах Карелии в понедельник будет скользко

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Как сообщает сайт МЧС по Карелии, в регионе в понедельник ожидаются гололед и выпадение снега.
По данным сайта МЧС по РК, 25 марта в республике ожидается облачная с прояснениями погода.
Ночью местами, утром и днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег.
Ночью и утром на дорогах гололедица.
Ветер западный, северо-западный, ночью по южным районам юго-западный, западный 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью: -1…-6оС, днём: -1…+4оС.
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