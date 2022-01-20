На дорогах Петрозаводска за год погибли шесть пешеходов

Из шести погибших в 2021 году пешеходов четыре грубо нарушили правила перехода проезжей части, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

На фоне общего снижения показателей аварийности за 2021 год на территории Петрозаводска на треть сократилось количество автонаездов на пешеходов (2021 год - 59 ДТП, 2020 год - 88 ДТП), сообщили в Госавтоинспекции города. Травмированных в дорожных происшествиях пешеходов стало на 35% меньше, чем в прошлом году. В течение 2021 года погибли 6 пешеходов, это на 1 человека меньше, чем в 2020 году. Из шести погибших пешеходов четыре грубо нарушили правила перехода проезжей части.

Наибольшее количество автонаездов произошло в светлое время суток - 34 ДТП. В темное время суток произошло 25 ДТП. На пешеходных переходах зафиксировано 27 наездов, травмированы 25 человек, погибли 2 пешехода. На нерегулируемых пешеходных переходах произошло 17 ДТП, в которых два пешехода погибли, 15 человек получили травмы.

Вне пешеходных переходов произошло 32 ДТП, это на 43% ниже показателей прошлого года, погибли 4 человека, ранены 30.

На регулируемых пешеходных переходах произошло 10 автонаездов, пострадали 10 человек.

Большинство наездов (39 ДТП) произошло из-за нарушений ПДД РФ со стороны водителей, однако количество таких случаев уменьшилось на 33% в сравнении с прошлым годом. Одновременно с этим, сократилось на 43% количество наездов по вине самих пешеходов.



Несмотря на снижение общего количества основных показателей аварийности с участием пешеходов они остаются наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения.