На дорогах в Карелии поймали 5 пьяных водителей

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За сутки инспекторы отстранили от вождения 5 водителей, находящихся в состоянии опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.
От управления транспортными средствами автоинспекторы отстранили 5 водителей, находящихся в состоянии опьянения – 2 водителя в Петрозаводске, а так же в Муезерском, Сегежском и Сортавальском районах.
31-летнему водителю из Сегежского района предстоит понести уголовное наказание за повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения.
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