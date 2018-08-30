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Новости. Политика
14:13, 30 Августа 2018

На довыборах в Петросовет будет использоваться видеонаблюдение

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Список помещений, в которых установят видеокамеры, утвердила территориальная избирательная комиссия Петрозаводска.

Территориальная избирательная комиссия Петрозаводска № 1 утвердила перечень помещений, в которых будут использоваться средства

Видеонаблюдение и трансляции изображения во время дополнительных выборов в Петросове будут вестись с семи участковых избирательных комиссий в школах №20, 48, 11 и лицее №1.

Дополнительные выборы в Петросовет потребовались после того, как депутат по четвертому одномандатному округу Вадим Сухарев был избран главой села Деревянное.

На освободившийся мандат претендуют представители четырех политических партий: Леонид Ботнарь (КПРФ), Алексей Пешков (ЛДПР), Оксана Политова ("Единая Россия") и Максим Трувалев ("Справедливая Россия"). Еще двоим кандидатам в регистрации отказали по итогам сбора подписей.

Досрочное голосование стартовало 29 августа, выборы пройдут в единый день голосования – 9 сентября.

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Комментарии

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Кирюха непутёвый
2018-08-30 15:33:08
А что толку , едросов это не испугает :)
Гость
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