На довыборах в Петросовет будет использоваться видеонаблюдение

Список помещений, в которых установят видеокамеры, утвердила территориальная избирательная комиссия Петрозаводска.

Территориальная избирательная комиссия Петрозаводска № 1 утвердила перечень помещений, в которых будут использоваться средства

Видеонаблюдение и трансляции изображения во время дополнительных выборов в Петросове будут вестись с семи участковых избирательных комиссий в школах №20, 48, 11 и лицее №1.

Дополнительные выборы в Петросовет потребовались после того, как депутат по четвертому одномандатному округу Вадим Сухарев был избран главой села Деревянное.

На освободившийся мандат претендуют представители четырех политических партий: Леонид Ботнарь (КПРФ), Алексей Пешков (ЛДПР), Оксана Политова ("Единая Россия") и Максим Трувалев ("Справедливая Россия"). Еще двоим кандидатам в регистрации отказали по итогам сбора подписей.

Досрочное голосование стартовало 29 августа, выборы пройдут в единый день голосования – 9 сентября.