На федеральном канале рассказали про Долину зайцев в Карелии (ВИДЕО)

На телеканале «Россия-1» создатель, автор уникального арт-объекта Сергей Гапанович рассказал о Долине зайцев, которая появилась под Петрозаводском.

В информационно-развлекательной телепрограмме «Утро России» бизнесмен и скульптор Сергей Гапанович - автор уникального арт-объекта «Долина зайцев» рассказал о себе, о бизнесе и о том, как удалось воплотить в жизнь идею создания такого проекта.

Сергей признался, что, если бы ни помощь заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева, то никакой скалы с зайцами могло бы и не быть.

Большое интервью с Сергем Гапановичем смотрите на канале «Россия-1».

Подробнее о Долине зайцев читайте здесь.