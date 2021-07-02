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На федеральном канале рассказали про Долину зайцев в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
14:16, 03 Июля 2021

На телеканале «Россия-1» создатель, автор уникального арт-объекта Сергей Гапанович рассказал о Долине зайцев, которая появилась под Петрозаводском.

В информационно-развлекательной телепрограмме «Утро России» бизнесмен и скульптор Сергей Гапанович - автор уникального арт-объекта «Долина зайцев» рассказал о себе, о бизнесе и о том, как удалось воплотить в жизнь идею создания такого проекта.

Сергей признался, что, если бы ни помощь заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева, то никакой скалы с зайцами могло бы и не быть.

Большое интервью с Сергем Гапановичем смотрите на канале «Россия-1».

Подробнее о Долине зайцев читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-03 14:40:19
Не нравится мне эта затея, - сказал кот-правдоруб. Правда, лишь бы не работать и придуряться любым способом.
театральный критик
2021-07-03 14:28:30
Лишь бы не работать
Гость
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