На газоне в Петрозаводске нашли гранату

Ручную гранату времен Великой Отечественной войны обезвредили сотрудники ОМОН в столице Карелии, сообщили на сайте Росгвардии.

Днем 13 мая в дежурную часть Росгвардии поступило сообщении о том, что на улице Советской на газоне обнаружен подозрительный предмет.

На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН.

Прибыв по указанному адресу, специалисты ведомства осмотрели подозрительный предмет и установили, что это ручная граната РГД-33 времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас со всеми мерами предосторожности был доставлен на безопасное удаление от мест возможного появления людей и впоследствии уничтожен.