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Новости. Общество
14:13, 06 Августа 2018

На ГЭС Суури-Йоки ПАО "ТГК-1" завершился капитальный ремонт

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В августе завершился капитальный ремонт гидроагрегата №2 на ГЭС Суури-Йоки, расположенной в западной Карелии.

"Ремонт производился силами специалистов группы малых ГЭС Каскада Сунских ГЭС, а также самого Каскада. В течение времени, установленного по графику ремонта, были проведены в требуемых объёмах наладка и регулировка механизмов и узлов турбины гидроагрегата, ремонт важнейших деталей и узлов гидроагрегата, а также настройка электрической части оборудования, — рассказал Евгений Лопатин, директор Каскада Сунских ГЭС ПАО "ТГК-1". — После завершения комплексных испытаний гидроагрегат Суури-Йоки был успешно и своевременно введен в подконтрольную эксплуатацию".

Энергетики уже во второй раз ремонтируют оборудование без привлечения сторонних организаций: в прошлом году аналогичным способом провели капитальный ремонт гидроагрегата на ГЭС Пиени-Йоки. Специалистами станций восстанавливается утраченная рабочая документация, так как обе ГЭС были построены финскими инженерами в 1920 году и проектные документы по сооружению ГЭС и оборудованию отсутствуют.

Для справки: Группа малых ГЭС Каскада Сунских ГЭС — это шесть электростанций: Питкякоски, Хямекоски, Харлу, Пиени-Йоки, Суури-Йоки, Игнойла. Построены на территории Приладожья в период до 1940 года финскими инженерами. После завершения Советско-финской войны перешли к СССР.

ПАО "ТГК-1" – ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. "ТГК-1" объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ – Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях.

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