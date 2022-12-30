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«На горе Роккапата»: туристов приглашают посетить развалины лютеранской кирхи на юге Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
12:30, 03 Января 2023
фото: © Ed Ed

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Кирха расположена в окрестностях поселка Лумиваара Лахденпохского района Карелии.

В паблике «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!» опубликована информация о заброшенной лютеранской кирхе в окрестностях поселка Лумиваара Лахденпохского района. 

«Если вдруг вы едете по трассе Санкт-Петербург - Сортавала и за 10 км до Лахденпохья сворачиваете с трассы на грунтовку, то на горе Роккапата можете увидеть шпиль. Кирха собственной персоной. Рядом небольшое финское кладбище. Кстати, дословный перевод Лумиваара - заснеженная гора», - говорится в сообщении паблика.

В других источниках читаем, что до 1940 года данная территория принадлежала Финляндии. Кирха была построена за пять лет до этого, в 1935 году. В коммуну Лумиваара тогда входило 10 деревень, в 1939 году жителей было 4 933 человека, в подавляющем большинстве они занимались сельским и лесным хозяйством.  

Лютеранская кирха была задумана в 1922 году. Проектом занялся Эркки Вяненен, работу закончила его супруга, Эльза Арокаллио. Для строительства не хватило денег и к вопросу вернулись уже в 30-х.

В итоге проект реализовал архитектор Илмари Лаунис. 7 июля 1935 года церковь освятил епископ Юрьё Лоймаранта.
Через четыре года начался передел территорий и кирха пришла в запустение.

«Сейчас внутри довольно чисто и аккуратно, а лестницы на второй этаж и на колокольню крепкие. Так что смело поднимайтесь. Если вам повезет, то на самом верху можно ударить в колокол, который отлили в 1934 году. И, кстати, это довольно громко», - сказано в сообщении паблика.

Кирха - образец высокой башенной церкви с колокольней, зал был рассчитан на 736 сидячих мест, сообщается в интернет-источниках. На втором этаже должен был звучать орган, который не успели установить. Лютеранская кирха прослужила 4 года и 4 месяца. После войны здание использовалось под склад.


















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