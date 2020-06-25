На и.о. замначальника таможенного поста в Карелии завели уголовное дело

Нарушение было зафиксировано на МАПП "Люття" в Костомукше, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте.

Исполняющий обязанности заместителя начальника (сменного) таможенного поста МАПП "Люття" превысил должностные полномочия – незаконно продлил срок временного ввоза иностранного транспортного средства на территории РФ.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Ранее сообщалось, что Карельская таможня с 1 сентября 2020 года прекратит совершение операций, связанных с таможенным декларированием в рамках реформы российских таможенных органов.