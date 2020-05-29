Функции Карельской таможни изменятся с 1 сентября

Карельская таможня с 1 сентября 2020 года прекратит совершение операций, связанных с таможенным декларированием в рамках реформы российских таможенных органов.

Об изменении функций сообщила пресс-служба Карельской таможни.

"Таможенные посты Карельской таможни исключаются из Перечня таможенных органов, обладающих компетенцией по совершению таможенных операций, связанных с таможенным декларированием и выпуском товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой", - говорится в сообщении.

Участникам внешнеэкономической деятельности придется подавать таможенные декларации в Центры электронного декларирования.

Что это значит для участников внешнеэкономической деятельности, и какие функции останутся у Карельской таможни, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".