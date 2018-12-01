На юбилейные торжества в Новый Валаам не приехал ни один священник Московского патриархата
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Празднование столетия православной церкви Финляндии прошло без участия священников Московского патриархата.
По иронии судьбы столетие Финляндской православной церкви совпало с очередным "недопониманием" в ее взаимоотношениях с Московским патриархатом. В середине октября Русская православная церковь объявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его намерений предоставить автокефалию православной церкви на Украине, возглавляемой патриархом Филаретом. Под запрет на сослужение попали и клирики ФПЦ, которая относится к Константинополю, однако, как подчеркнул архиепископ Лев, Финляндская православная церковь не прекращала евхаристического общения ни с кем.
Как бы там ни было, на юбилейные торжества в Новый Валаам не приехал ни один священник Московского патриархата, хотя прежде они были в единственном мужском православном монастыре Финляндии довольно частыми гостями. Правда, иерархи ФПЦ стараются не делать из этого трагедии – как заметил епископ Йоэнсуу Арсений, такой конфликт возник не впервые, и в Финляндской православной церкви, имеющей большую русскую паству и близкие связи с РПЦ, надеются, что возникшее "недопонимание" не приведет к их разрыву.
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