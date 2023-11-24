На юге Карелии молодые люди бросились спасать собаку, рискуя жизнью

Молодые ребята, не дожидаясь помощи, вытащили из-подо льда собаку.

Молодые ребята, рискуя жизнью, вытащили собаку из-подо льда, рассказали власти Олонецкого района.



В среду, 22 ноября, около собора Смоленской иконы Божией Матери жители города заметили тонущую собаку и обратились в службу 112.



Не дожидаясь спасателей, двое молодых людей приняли решение вытащить собаку. Когда приехали спасатели, собака была спасена и инициативные ребята тоже ушли.



Власти района поблагодарили неравнодушных молодых людей, принимавших участие в спасении животного. «Это очень смелый поступок», — написали в официальном паблике района.

При этом в сети обратили внимание на то, что лед хрупкий. Человек при выходе на такой лед оказывается в смертельной опасности.



«Убедительно просим не выходить на лед, не подвергать свою жизнь неоправданному риску и дожидаться прибытия спасателей!» — добавили власти Олонецкого района.