На юге Карелии рыбак утонул, провалившись под лед (ФОТО)

В Сортавальском районе еще один мужчина ушел под лед Ладоги во время перехода через озеро.

Как сообщили в Карельской поисково-спасательной службе, трагедия вновь произошла в ладожских шхерах.

Мужчина, переходя на Ладожском озере с острова на берег, провалился под лед и утонул. Спасатели обнаружили и достали тело погибшего из подо льда.

Как «Столице на Онего» уточнили в МЧС Карелии, трагедия произошла 12 декабря в Лахденпохском районе, недалеко от поселка Харвиа.

Ранее в Сортавальском районе утонул рыбак. Позже его тело было найдено спасателями.