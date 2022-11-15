На юге Карелии рыбак утонул, провалившись под лед (ФОТО)

В Сортавальском районе еще один мужчина ушел под лед Ладоги во время перехода через озеро.
Как сообщили в Карельской поисково-спасательной службе, трагедия вновь произошла в ладожских шхерах.
Мужчина, переходя на Ладожском озере с острова на берег, провалился под лед и утонул. Спасатели обнаружили и достали тело погибшего из подо льда.
Как «Столице на Онего» уточнили в МЧС Карелии, трагедия произошла 12 декабря в Лахденпохском районе, недалеко от поселка Харвиа.
Ранее в Сортавальском районе утонул рыбак. Позже его тело было найдено спасателями.
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