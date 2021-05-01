На юге Карелии стартовали гонки на речных судах (ФОТО)

В Олонецком районе в 17-й раз стартовали гонки на речных судах.

Администрация Олонецкого района сообщила, что сегодня, 2 мая, состоялся старт традиционного водного праздника «Гонки на Олонке».

Этот праздник проходит в Олонецком районе уже в 17-й раз. В этом году было зарегистрировано более 20 судов - участников гонки. Команды прибыли из Карелии и Ленинградской области.

Подведение итогов гонки состоится в городском парке в 13:00.

Напомним, 22 апреля бойцы Олонецкой пожарной части расчистили русло Олонки от деревьев, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение дистанции по реке участников гонки.