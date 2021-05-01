Реклама на сайте
Прислать новость
Около полусотни больных коронавирусом в Карелии находятся в тяжелом состоянии
Сегодня 10:00
В Петрозаводске малолетним преступникам подарили более 100 книг 4
01.05.2021 16:08
Электрические сети Петрозаводска поздравили ветеранов с Днем Победы
01.05.2021 14:26
Суд лишит прав водителя за пьяную езду по поселку в Карелии 2
01.05.2021 15:17
Циклон «Даниель» принесет в Карелию снегопад и метель 2
01.05.2021 16:52
Володин хочет сохранить Пивненко в Госдуме 41
01.05.2021 15:53
Заболевшая коронавирусом пожилая женщина в Карелии осталась дома и умерла
Сегодня 10:06

На юге Карелии стартовали гонки на речных судах (ФОТО)

Новости. Общество
12:15, 02 Мая 2021
фото: администрация Олонецкого района
Загрузка...

В Олонецком районе в 17-й раз стартовали гонки на речных судах.

Администрация Олонецкого района сообщила, что сегодня, 2 мая, состоялся старт традиционного водного праздника «Гонки на Олонке».

Этот праздник проходит в Олонецком районе уже в 17-й раз. В этом году было зарегистрировано более 20 судов - участников гонки. Команды прибыли из Карелии и Ленинградской области.

Подведение итогов гонки состоится в городском парке в 13:00.

Напомним, 22 апреля бойцы Олонецкой пожарной части расчистили русло Олонки от деревьев, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение дистанции по реке участников гонки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-05-02 13:26:21
Заодно и сетки проверили
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
30.04.2021, 12:12
Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска
25.04.2021, 09:52
Два автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
26.04.2021, 06:40
«Набрали бы и 200 килограммов»: стало известно особое грибное место в Карелии (ФОТО)
01.05.2021, 16:52
Циклон «Даниель» принесет в Карелию снегопад и метель

Аналитика

30.04.2021 14:22
Обществоведение
Школа на «пятерку» 1
Самая большая школа в Карелии может принять своих первых учеников уже в сентябре.
«В выборах участвовать не планировала» 21
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 7
29.04.2021 14:32
Когда будущее Петрозаводска в руках горожан 1
29.04.2021 14:30
Как превратить озеро в болото 2
29.04.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

29.04.2021 13:32
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»