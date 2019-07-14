На юге Карелии в понедельник потеплеет до +20

О погоде на 15 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Возможны небольшие кратковременные дожди.

Ветер западный слабый.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +6, +8 градусов. Днем воздух прогреется до +14, +16.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди.

Ветер северо-западный, западный слабый.

Ночью температура воздуха составит +4, +9 градусов. Днем потеплеет до +10, +15, по южным районам будет до +20 градусов.