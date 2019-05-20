На юге Карелии во вторник возможны грозы

Новости по теме
Загрузка...
О погоде на 21 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается умеренный, днем небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, восточный умеренный.
Температура воздуха ночью составит +6, +8 градусов, днем потеплеет до +14, +16.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью возможны сильные дожди, днем в большинстве районов – кратковременные дожди. На юге республики – местами гроза.
Ветер юго-восточный, восточный умеренный.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +5, +10 градусов, местами похолодает до +1. Днем температура поднимется до +13, +18 градусов: на юге - +24, на севере - +8, +13.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.05.2019, 09:56
13.05.2019, 15:49
13.05.2019, 19:40
16.05.2019, 07:25
17.05.2019, 21:30
14.05.2019, 19:40
Аналитика
Сегодня 13:27
Обществоведение
В Карелии наблюдается существенная динамика телеграм-пространства.
Сегодня 11:46
Сегодня 09:47
15.05.2019 11:09
15.05.2019 10:36
Чтиво
15.05.2019 10:57
Без политики
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
13.05.2019 09:57
08.05.2019 12:28
07.05.2019 13:49
Медиа
18.05.2019 16:14
Опрос
Где вы планируете провести отпуск?
Комментарии