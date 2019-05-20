На юге Карелии во вторник возможны грозы

О погоде на 21 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается умеренный, днем небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +6, +8 градусов, днем потеплеет до +14, +16.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью возможны сильные дожди, днем в большинстве районов – кратковременные дожди. На юге республики – местами гроза.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +5, +10 градусов, местами похолодает до +1. Днем температура поднимется до +13, +18 градусов: на юге - +24, на севере - +8, +13.