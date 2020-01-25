На южные районы Карелии обрушился снегопад, в северных – подморозило (ФОТОФАКТ)

В ГИБДД Карелии сообщают о понижении температуры воздуха на территории республики и предупреждают о гололеде на дорогах.

В ГИБДД Карелии рассказали о снегопаде в Олонецком районе, в том числе на федеральной дороге. На севере республики, по информации Госавтоинспекции, подморозило.



"В ближайшее время синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха, сообщили в официальной группе ГИБДД Карелии. - Наши подписчики из Лоухи, Калевалы и Костомукши сообщают о минусовых температурах до -15 градусов. В Олонецком районе - снегопад, а к вечеру температура воздуха опустится до -12".

Автоинспекторы напоминают, что понижение температуры и снегопад могут привести к осложнению дорожных условий - образованию гололеда и снежных заносов.

"Помните, что в каждом третьем ДТП фиксируются сопутствующие неблагоприятные дорожные и погодные условия. В зимних условиях выбирайте разумную скорость движения. В снегопад и гололед снижайте скорость автомобиля на 20-30 км/час"