На карте мира появится новое название государства

Король Свазиленда Мсвати III, последний абсолютный монарх Африки, объявил о своем решении переименовать страну.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на агентство Reuters.

"Я хотел бы объявить, что с сегодняшнего дня наша страна будет известна как Королевство Эсватини", - сказал он.

Такое заявление было сделано на праздничной церемонии в честь 50-летия независимости государства. Мсвати III отметил, что страна возвращает название, которое было у нее до колонизации Британией.

Еще одним его доводом в пользу переименования стало то, что королевство часто путали с Швейцарией - на английском языке названия стран звучат очень похоже.