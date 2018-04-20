На карте мира появится новое название государства

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Король Свазиленда Мсвати III, последний абсолютный монарх Африки, объявил о своем решении переименовать страну.
Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на агентство Reuters.
"Я хотел бы объявить, что с сегодняшнего дня наша страна будет известна как Королевство Эсватини", - сказал он.
Такое заявление было сделано на праздничной церемонии в честь 50-летия независимости государства. Мсвати III отметил, что страна возвращает название, которое было у нее до колонизации Британией.
Еще одним его доводом в пользу переименования стало то, что королевство часто путали с Швейцарией - на английском языке названия стран звучат очень похоже.
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