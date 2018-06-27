На каждого россиянина в среднем приходится 87 тыс. рублей кредитов

На одного россиянина в среднем приходится 87 тысяч рублей кредита, свидетельствуют данные РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Наибольший уровень закредитованности, отмечают "Известия", зафиксирован у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа — 217 тыс. рублей на человека. Меньше всего — у жителей Крыма, Севастополя и Чечни. В среднем один человек из этих регионов имеет долгов на сумму от 10 до 18 тыс. рублей.

Объем кредитов, выданных населению, достиг 12,8 трлн рублей, прибавив за последний год 1,8 трлн рублей

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