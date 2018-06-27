На каждого россиянина в среднем приходится 87 тыс. рублей кредитов

По теме
Загрузка...
На одного россиянина в среднем приходится 87 тысяч рублей кредита, свидетельствуют данные РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Наибольший уровень закредитованности, отмечают "Известия", зафиксирован у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа — 217 тыс. рублей на человека. Меньше всего — у жителей Крыма, Севастополя и Чечни. В среднем один человек из этих регионов имеет долгов на сумму от 10 до 18 тыс. рублей.
Объем кредитов, выданных населению, достиг 12,8 трлн рублей, прибавив за последний год 1,8 трлн рублей
Вот здесь – подробнее.
По теме
Выбор читателей
21.06.2018, 13:30
23.06.2018, 14:50
20.06.2018, 00:01
21.06.2018, 13:45
21.06.2018, 14:14
Аналитика
Сегодня 17:17
Тема недели
Как чиновники пытаются уничтожить школу в поселке Усть-Река, убеждая жителей, что все делают только для их блага.
Сегодня 15:25
Сегодня 14:40
25.06.2018 10:45
Чтиво
Сегодня 16:01
Частная жизнь
Жители села Деревянное Алексей Иванович и Валентина Ивановна Никифоровы отметили 70-летие совместной жизни.
26.06.2018 10:23
21.06.2018 12:13
19.06.2018 09:58
Медиа
22.06.2018 14:46
Опрос
Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?
Комментарии