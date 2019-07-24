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Новости. Общество
17:40, 24 Июля 2019
фото: администрация Петрозаводска

На Ключевой снесут три гаража

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Городские власти предлагают владельцам гаражей на улице Судостроительная освободить незаконно занятые земельные участки, сообщается на сайте администрации Петрозаводска.

Администрация предлагает владельцам самовольно установленных трех гаражей, расположенных в районе дома №26 по улице Судостроительная, своими силами и средствами до 6 августа произвести демонтаж указанных объектов и освободить земельный участок.

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Комментарии

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Lana
2019-07-24 19:42:16
Когда снесете гаражи по бульвару Интернационалистов дом 9?
кир
2019-07-24 17:43:24
Сотни незаконных построек в городе. Рано вам в цифровой век. Оставайтесь в своем удобном семнадцатом. У вас даже переписи никакой нет.
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