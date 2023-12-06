На Красноармейской улице в Петрозаводске заменили 375 метров тепловых сетей

Строители выполнили временное благоустройство.

Завершились работы на улице Красноармейской у ресторана-бистро FUSION, сообщили в паблике РКС - Петрозаводск.



Как рассказали в группе, на данной улице заменили 375 метров тепловых сетей. Гидравлические испытания на сетях были проведены, и их уже ввели в эксплуатацию.



В источнике подчеркнули, что строители выполнили временное благоустройство. Полностью территория будет восстановлена в весенний период, когда наступят благоприятные погодные условия.