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Новости. Общество
07:15, 18 Мая 2018

На Ладожском озере поймали браконьеров на судах и с сетями

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Сотрудники полиции в акватории Ладожского озера пресекли незаконный вылов рыбы.

Сотрудники Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте провели совместные рейды с представителями контролирующих ведомств и служб, отвечающих за сохранение биоресурсов.

Как сообщили в карельском МВД, в ходе рейда в акватории Ладоги по подозрению в браконьерстве полицейские выявили лиц, осуществлявших незаконный лов рыбы при помощи маломерных судов и рыболовных сетей. Нарушителями оказались двое жителей Карелии и один житель Санкт-Петербурга, в возрасте от 48 до 60 лет.

В настоящее время в отношении рыбаков составлены протоколы об административном правонарушении за нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Подобные правонарушения влекут за собой наложение административного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий вылова рыбы.

Напомним, что период с мая по июнь – в сезон нереста, запрещается любой промысел рыбы, кроме одной удочки с одним крючком.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Joker
2018-05-18 08:31:52
Посмотрели бы что на Суоярвских озёрах творится в настоящее время, одни браконьеры !!! Человека с удочкой с одним крючком будут считать за идиота. В районе рыбнадзор практически не работает !
Navicom Navicom
2018-05-18 07:34:07
Три мужика очень пожрать хотели, а попали в новости.
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