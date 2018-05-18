На Ладожском озере поймали браконьеров на судах и с сетями

Сотрудники полиции в акватории Ладожского озера пресекли незаконный вылов рыбы.

Сотрудники Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте провели совместные рейды с представителями контролирующих ведомств и служб, отвечающих за сохранение биоресурсов.

Как сообщили в карельском МВД, в ходе рейда в акватории Ладоги по подозрению в браконьерстве полицейские выявили лиц, осуществлявших незаконный лов рыбы при помощи маломерных судов и рыболовных сетей. Нарушителями оказались двое жителей Карелии и один житель Санкт-Петербурга, в возрасте от 48 до 60 лет.

В настоящее время в отношении рыбаков составлены протоколы об административном правонарушении за нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Подобные правонарушения влекут за собой наложение административного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий вылова рыбы.

Напомним, что период с мая по июнь – в сезон нереста, запрещается любой промысел рыбы, кроме одной удочки с одним крючком.