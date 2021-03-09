На лесопилке в Карелии руку рабочего затянуло в транспортерную ленту

ЧП произошло на лесопилке в поселке Мелиоративный Приоенжског района, сообщили в МЧС Карелии.

По информации спасательной службы, ночью с 8 на 9 марта в 1.36 в дежурную службу ведомства поступил звонок с просьбой о помощи населению: у рабочего на лесопилке в Мелиоративном рука застряла в транспортерной ленте.

Прибывшие на место вызова спасатели помогли мужчине освободить зажатую механизмом руку.

В результате происшествия мужчина получил травму, спасатели МЧС оказали первую помощь и отвезли пострадавшего в лечебное учреждение.