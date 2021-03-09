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На лесопилке в Карелии руку рабочего затянуло в транспортерную ленту

Новости. Происшествия
07:00, 10 Марта 2021
фото: pixabay
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ЧП произошло на лесопилке в поселке Мелиоративный Приоенжског района, сообщили в МЧС Карелии.

По информации спасательной службы, ночью с 8 на 9 марта в 1.36 в дежурную службу ведомства поступил звонок с просьбой о помощи населению: у рабочего на лесопилке в Мелиоративном рука застряла в транспортерной ленте.

Прибывшие на место вызова спасатели помогли мужчине освободить зажатую механизмом руку.

В результате происшествия мужчина получил травму, спасатели МЧС оказали первую помощь и отвезли пострадавшего в лечебное учреждение.

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