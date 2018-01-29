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Новости. Общество
14:18, 29 Января 2018

На "Мамин день" ледовая площадка в Губернаторском парке превратилась в место признаний в любви

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На ледовой площадке ПАО "ТГК-1" в Губернаторском парке при поддержке волонтеров благотворительного фонда "Материнское сердце", "Доброцентр 10" и КРДОО "Скауты Карелии" прошел "Мамин день".

В этот день юные фигуристы и участники скаутских испытаний смогли отправить открытки мамам по "Доброй почте", а также записать видеопослание вместе с учениками карельской киношколы.

– Сегодня был волнительный день – мы впервые участвовали в таком масштабном событии, как "Добрый каток". Многие узнали о нашем фонде: чем мы занимаемся и как можно нам помочь, – делится своими впечатлениями заместитель директора по организационно-материальному обеспечению благотворительного фонда "Материнское сердце" Екатерина Нахимова. – Самое главное, что те подопечные, которые пришли к нам в начале работы организации в 2009 году, уже сами стали родителями и продолжают поддерживать фонд, в качестве помощников-волонтеров. Есть случаи, когда наши добровольцы забирают детей из учреждений к себе в семьи. Это одна из самых больших побед фонда. Приходите к нам в гости, мы с удовольствием расскажем о всех проектах. Помогать – это совсем не трудно!

На ледовой площадке сотрудники фонда рассказали, что они ждут новых волонтеров, в том числе и волонтеров-автомобилистов – в конце феврале специально для них пройдет установочный семинар. Воспитанникам необходимы одежда и обувь, для малышей – памперсы и средства гигиены.

Специально для гостей катка в рамках благотворительной ярмарки-продажи была организована "Доска признаний" в виде зеленого слона – символа фонда "Материнское сердце". К ней каждый мог приклеить бумажное сердце с невысказанными ранее признаниями и пожеланиями мамам.

Всех петрозаводчан ждут на ледовом корте в Губернаторском парке каждое воскресенье с 14:00 до 16:00 до конца февраля.

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