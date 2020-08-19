На мемориальном кладбище "Сандармох" в Карелии установят 27 новых табличек с именами жертв сталинских репрессий

В общественной акции примут участие учащиеся "Московской международной киношколы".

На мемориальном кладбище "Сандармох" в Медвежьегорском районе Карелии 20-22 августа установят 27 новых именных табличек жертвам сталинских репрессий. В общественной акции примут участие учащиеся "Московской международной киношколы", где с 2002 года действует образовательный проект "Скрытая история": ученики исследуют мемориальные места и биографии связанных с ними людей, занимаются уходом за захоронениями.

Урочище Сандармох в окрестностях карельского города Медвежьегорска известно как место массовых советских расстрелов конца 30-х годов. Оно имеет статус мемориального кладбища, где покоятся более шести тысяч человек, убитых сотрудниками НКВД во время сталинских репрессий.