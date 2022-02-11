На месте 10 аварийных домов в районе Петрозаводска появятся новостройки

Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что застройщик займется сносом аварийных домов на улицах Северной, Шотмана и Сорокской.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский написал о необходимости комплексного подхода к развитию городских территорий.

«В качестве пилотного проекта решено апробировать механизм комплексного развития территории жилой застройки, ограниченной улицами Северной, Шотмана, Сорокской и внутриквартальным проездом. На этом участке расположено 10 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу. Реализация намеченных планов будет производиться за счет того застройщика, с кем будет заключен соответствующий договор по результатам торгов. Конкурсные процедуры стартуют весной», — сообщил Любарский.

По словам главы города, все решения по планировке территории будут обсуждаться на публичных слушаниях, и после согласования застройщик будет расселять жильцов аварийных домов.

«В каждом конкретном случае вопрос будет решаться индивидуально», — заверил Владимир Любарский.

При этом глава города напомнил, что уже сейчас надо понимать, что эти дома признаны аварийными, но не включены в действующую программу расселения, поэтому попадание домов в программу комплексного развития территорий существенно ускорит вопрос переезда горожан в новое жилье.

«После расселения людей дома будут снесены, а на их месте будет возводиться новое — объекты в едином стиле в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Реализовать все намеченные планы необходимо к 2032 году», — сообщил Владимир Любарский.