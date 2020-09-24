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На место гибели инструктора автошколы в центре Петрозаводска несут цветы (ФОТОФАКТ)
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На место гибели инструктора автошколы в центре Петрозаводска несут цветы (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
08:05, 25 Сентября 2020
фото: Столица на Онего
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На место гибели за рулем мотоцикла инструктора автошколы "АвтоАкадемия" Василия Луцышина несут цветы.

Живые цветы появились возле торгового центра "Макси" на проспекте Ленина, где ночью, 23 сентября в страшной аварии погиб 46-летний мотоциклист.

Как стало известно, за рулем мотоцикла находился инструктор по вождению автошколы "АвтоАкадемия" Василий Луцышин. Об этом сообщили в паблике автошколы.

https://www.drive2.ru/users/vasiliy-nord

Бывшие сослуживцы погибшего водителя по ВДВ собирают деньги на его похороны.

Ранее сообщалось, что в минувший вторник, 23 сентября, в 23.17 в районе дома №14 по проспекту Ленина произошло столкновение автомобиля Lada Granta и мотоцикла Honda. В результате дорожно-транспортного происшествия 46-летний мотоциклист получил смертельные травмы.

Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44.

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