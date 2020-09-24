На место гибели инструктора автошколы в центре Петрозаводска несут цветы (ФОТОФАКТ)

На место гибели за рулем мотоцикла инструктора автошколы "АвтоАкадемия" Василия Луцышина несут цветы.

Живые цветы появились возле торгового центра "Макси" на проспекте Ленина, где ночью, 23 сентября в страшной аварии погиб 46-летний мотоциклист.

Как стало известно, за рулем мотоцикла находился инструктор по вождению автошколы "АвтоАкадемия" Василий Луцышин. Об этом сообщили в паблике автошколы.

https://www.drive2.ru/users/vasiliy-nord

Бывшие сослуживцы погибшего водителя по ВДВ собирают деньги на его похороны.

Ранее сообщалось, что в минувший вторник, 23 сентября, в 23.17 в районе дома №14 по проспекту Ленина произошло столкновение автомобиля Lada Granta и мотоцикла Honda. В результате дорожно-транспортного происшествия 46-летний мотоциклист получил смертельные травмы.

Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44.