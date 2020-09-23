Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Дорожники ограничили водителям выезд с парковки в центре Петрозаводска (ФОТО) 1
Сегодня 07:25
В России найден природный антибиотик 1
23.09.2020 19:40
Глава Минздрава Карелии рассказал о судьбе петрозаводской поликлиники №3 1
Сегодня 08:05
Россиянка расчленила супруга и спрятала части тела в городских парках
23.09.2020 23:30
В Петрозаводске торжественно откроют арт-резиденцию 3
23.09.2020 18:00

ГИБДД Петрозаводска ищет очевидцев ДТП, в котором погиб мотоциклист

Новости. Происшествия
17:12, 24 Сентября 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
Загрузка...

Всех, кто видел, как ночью 23 сентября на проспекте Ленина погиб мотоциклист в аварии, просят позвонить в ведомство, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В минувший вторник, 23 сентября, в 23.17 в районе дома №14 по проспекту Ленина произошло столкновение автомобиля Lada Granta и мотоцикла Honda. В результате дорожно-транспортного происшествия 46-летний мотоциклист получил смертельные травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев ДТП.

Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44.

Ранее сообщалось, что видеокамеры компании "Ситилинк" и Сампо.ру запечатлели моменты, предшествующие и следующие за ДТП.

На видео можно увидеть, как группа мотоциклистов мчится по центральному проспекту Петрозаводска, обгоняя автомобили слева и справа.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-09-24 17:18:55
потом по милициям и судам затаскают. Нафиг надо.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.09.2020, 10:13
В Петрозаводске автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов: шокирующие кадры (18+)
20.09.2020, 09:28
Скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты (ФОТО, ВИДЕО)
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
19.09.2020, 12:33
Опубликовано фото машины предполагаемого виновника смертельного ДТП в Петрозаводске
20.09.2020, 13:48
Полиция Петрозаводска назвала данные водителя, возможно, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами
18.09.2020, 15:55
Автомобиль Сортланда в момент смертельного ДТП в Петрозаводске гнал со скоростью 176 км/час

Аналитика

Сегодня 10:15
Обществоведение
Соцпакет может оградить от бед
Почему льготникам не стоит отказываться от бесплатного лекарственного обеспечения, рассказали в Минздраве Карелии.
Нашла коса на камень 3
22.09.2020 16:53
"Лишен бизнеса, карьеры, свободы" 1
21.09.2020 17:14
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 9
17.09.2020 14:45
Как Петрозаводск вернул себе свое лицо 13
16.09.2020 16:06
Вся аналитика

Чтиво

22.09.2020 14:03
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
17.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»