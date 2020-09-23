ГИБДД Петрозаводска ищет очевидцев ДТП, в котором погиб мотоциклист

Всех, кто видел, как ночью 23 сентября на проспекте Ленина погиб мотоциклист в аварии, просят позвонить в ведомство, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В минувший вторник, 23 сентября, в 23.17 в районе дома №14 по проспекту Ленина произошло столкновение автомобиля Lada Granta и мотоцикла Honda. В результате дорожно-транспортного происшествия 46-летний мотоциклист получил смертельные травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.





Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев ДТП.

Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44.

Ранее сообщалось, что видеокамеры компании "Ситилинк" и Сампо.ру запечатлели моменты, предшествующие и следующие за ДТП.

На видео можно увидеть, как группа мотоциклистов мчится по центральному проспекту Петрозаводска, обгоняя автомобили слева и справа.