Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Ночью в Петрозаводске погиб мотоциклист (ВИДЕО) 8
Сегодня 10:11
Соцпакет может оградить от бед
Сегодня 10:15
Труп мужчины, завернутый в ковер, обнаружен у дороги в Карелии 1
23.09.2020 16:02
Особо опасные преступники сбежали из тюрьмы в Дагестане, сделав подкоп в стиле "Шоушенка" (ВИДЕО) 7
23.09.2020 19:10
Парада Победы в Петрозаводске 30 сентября не будет 10
23.09.2020 13:16

Ночью в Петрозаводске погиб мотоциклист (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:11, 24 Сентября 2020
Загрузка...

На проспекте Ленина произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, в минувшую среду, 23 сентября, в 23.17 на проспекте Ленина столкнулись мотоцикл и Lada Granta, двигавшиеся в попутном направлении.

В результате столкновения 46-летний мотоциклист получил смертельные травмы и скончался на месте ДТП.

Видеокамеры компании "Ситилинк" и Сампо.ру запечатлели моменты, предшествующие и следующие за ДТП.

На видео можно увидеть, как группа мотоциклистов мчится по центральному проспекту Петрозаводска, обгоняя автомобили слева и справа.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
1677
2020-09-24 11:29:07
Но ад стал союзником рая в ту ночь
Против тебя одного,
Ты — летящий вдаль беспечный ангел.
alyena1
2020-09-24 11:03:40
На первых секундах автомобиль нормально так сплошную пересек
Горожанин
2020-09-24 10:52:51
Когда призовут к порядку этих двухколесных беспредельщиков, презирающих ПДД, ставящих под угрозу не только свою жизнь!
Валя
2020-09-24 10:46:52
Кто живёт на Пушкинской, каждый поздний вечер и ночью оглушают рёв мотоциклов на бешеной скорости, ведь мимо прокуратуры носятся, ведь есть же там дежурный, неужели трудно дать команду гаишникам, чтобы навели порядок, на штраф стоянку отправить этих смертников, блин! Ну зло берёт просто!
ppppp
2020-09-24 10:42:57
У них вроде на днях было шествие, посвященное закрытию мотосезона. Зачем снова выехали на улицы?
АК
2020-09-24 10:30:18
Куда смотрит полиция: толпы идиотов носятся регулярно по городу с массой нарушений ПДД. 46 лет, а мозгов нет. Ладно хоть Волгу 21-ую не зацепили, раритет.
кир
2020-09-24 10:19:38
О этот мир, печальный мир и
бренный!
И все, что видишь в нем и слышишь - суета.
Что эта жизнь?-
Дымок в небесной бездне,
Готовый каждый миг исчезнуть без следа...©
новый
2020-09-24 10:18:26
Покатушки закончились хрустливо
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.09.2020, 10:13
В Петрозаводске автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов: шокирующие кадры (18+)
20.09.2020, 09:28
Скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты (ФОТО, ВИДЕО)
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
19.09.2020, 12:33
Опубликовано фото машины предполагаемого виновника смертельного ДТП в Петрозаводске
20.09.2020, 13:48
Полиция Петрозаводска назвала данные водителя, возможно, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами
18.09.2020, 15:55
Автомобиль Сортланда в момент смертельного ДТП в Петрозаводске гнал со скоростью 176 км/час

Аналитика

Сегодня 10:15
Обществоведение
Соцпакет может оградить от бед
Почему льготникам не стоит отказываться от бесплатного лекарственного обеспечения, рассказали в Минздраве Карелии.
Нашла коса на камень 3
22.09.2020 16:53
"Лишен бизнеса, карьеры, свободы" 1
21.09.2020 17:14
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 9
17.09.2020 14:45
Как Петрозаводск вернул себе свое лицо 13
16.09.2020 16:06
Вся аналитика

Чтиво

22.09.2020 14:03
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
17.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»