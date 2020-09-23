Ночью в Петрозаводске погиб мотоциклист (ВИДЕО)

На проспекте Ленина произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, в минувшую среду, 23 сентября, в 23.17 на проспекте Ленина столкнулись мотоцикл и Lada Granta, двигавшиеся в попутном направлении.





В результате столкновения 46-летний мотоциклист получил смертельные травмы и скончался на месте ДТП.

Видеокамеры компании "Ситилинк" и Сампо.ру запечатлели моменты, предшествующие и следующие за ДТП.

На видео можно увидеть, как группа мотоциклистов мчится по центральному проспекту Петрозаводска, обгоняя автомобили слева и справа.