На минувших выходных Луна стала самой большой за последнюю тысячу лет

В ночь на 22 января спутник Земли приблизился на максимально близкое расстояние к нашей планете впервые с XI века.

Новолуние, состоявшееся в ночь на 22 января, было ознаменовано экстремальным событием — Луна, вращаясь по орбите вокруг Земли, приблизилась к нашей планете на максимально близкое расстояние с 1030 года. Об этом рассказали в центре Фобос.

Зрительно диск луны в таком случае тоже увеличивается и кажется небывало большим. Но насладиться этим зрелищем земляне не смогли — новолуние является невидимой фазой, и диск луны полностью исчез с поля зрения на несколько дней.

Впрочем, следующего подобного суперлуния не придеться ждать так долго — как уточнили в центре, в следующий раз Луна будет настолько близко к Земле уже через 345 лет.