На нескольких улицах Петрозаводска не будет электричества

На этой неделе в Соломенном будет временно отключаться электричество, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Энергетики проведут плановые работы на сетях электроснабжения.

Отключение электроэнергии предусмотрено:

- 5 июня с 10.00 до 14.00 на Ялгубском шоссе, улицах Ботанической и Горной;

- 5 и 7 июня с 10.00 до 16.00 на улицах Садовой, Лесопильной, Пролетарской, Пришвина, Прибрежной и Приозерной.