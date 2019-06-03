На нескольких улицах Петрозаводска не будет электричества

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На этой неделе в Соломенном будет временно отключаться электричество, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Энергетики проведут плановые работы на сетях электроснабжения.
Отключение электроэнергии предусмотрено:
- 5 июня с 10.00 до 14.00 на Ялгубском шоссе, улицах Ботанической и Горной;
- 5 и 7 июня с 10.00 до 16.00 на улицах Садовой, Лесопильной, Пролетарской, Пришвина, Прибрежной и Приозерной.
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