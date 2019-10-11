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Новости. Общество
18:00, 11 Октября 2019
фото: ХФ "Швы"

На ночь глядя: фильмы, после которых ты перестанешь выключать свет

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Подборка для тех, кто начал готовиться к Хэллоуину или кто просто любит ужастики.

"Мы" (18+) – фильм от режиссера и сценариста Джордана Пила, создателя картины "Прочь" (обладатель "Оскара" за лучший сценарий). По сюжету семья приезжает в пляжный домик, чтобы немного отдохнуть, но вечером на подъездной дорожке появляются странные соседи..

"Оно" (18+) – фильм, ставший самым кассовым в хоррор-жанре. Компания друзей сталкивается со злобным клоуном, который знает все о детских страхах и может воплотить их в жизнь. Сейчас в прокате, кстати, вторая часть ужастика, пишет  Peopletalk.

"Молчание", 18+. Очень напряженный фильм.  Спелеологи вскрыли древнюю пещеру в Пенсильвании и выпустили на свободу агрессивных кровожадных существ. Они слепы и ориентируются только на звук, так что надо вести себя очень тихо.

"Птичий короб" (18+) за первую неделю посмотрели 45 млн человек. Люди внезапно начали сходить с ума: будто увидев что-то очень страшное, человек сразу убивает себя. Мать-одиночка с двумя детьми ищет выживших и старается сохранить разум. Этот фильм стал главным хитом сервиса за всю историю Netflix. 

"Бархатная бензопила" (16+)– в квартире умершего художника находят тайник с потрясающими картинами, которые хозяин перед смертью всеми силами пытался уничтожить.

"Маленькое красное платье", (18+) – ужастик про идеальное красное платье, которое подходит любой девушке. Оно делает его обладательницу самой желанной, но за это придется расплачиваться. 

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Комментарии

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новый
2019-10-11 18:09:58
Опять про Сегежу. Надоело. Одно то же .
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