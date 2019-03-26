На новый медвытрезвитель в Петрозаводске планируется потратить больше 8 млн рублей

Правительство Карелии представило расчеты, какую сумму потребуется выделить из бюджета республики на открытие и содержание медвытрезвителя.

Смета содержится в финансово-экономическом обосновании проекта закона "О разграничении полномочий органов государственной власти Республики Карелия в области организации мероприятий, связанных с оказанием услуг лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и не нуждающимся в оказании медицинской помощи, на территории Республики Карелия".

Согласно представленным расчетам, общая сумма составит 8,4 млн рублей.

Сколько средств из этой суммы пойдет на оплату труда персонала, сколько на ремонт помещения и оборудования, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".