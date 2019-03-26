15:01, 26 Марта 2019
На новый медвытрезвитель в Петрозаводске планируется потратить больше 8 млн рублей
Новости по теме
Загрузка...
Правительство Карелии представило расчеты, какую сумму потребуется выделить из бюджета республики на открытие и содержание медвытрезвителя.
Смета содержится в финансово-экономическом обосновании проекта закона "О разграничении полномочий органов государственной власти Республики Карелия в области организации мероприятий, связанных с оказанием услуг лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и не нуждающимся в оказании медицинской помощи, на территории Республики Карелия".
Согласно представленным расчетам, общая сумма составит 8,4 млн рублей.
Сколько средств из этой суммы пойдет на оплату труда персонала, сколько на ремонт помещения и оборудования, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.03.2019, 21:40
19.03.2019, 19:10
23.03.2019, 14:46
25.03.2019, 07:15
24.03.2019, 13:00
Аналитика
25.03.2019 14:18
Капитал
Жители рунопевческой деревни на севере Карелии встали на защиту озера от форелеводов.
25.03.2019 11:50
22.03.2019 16:22
22.03.2019 12:33
20.03.2019 10:10
Чтиво
Сегодня 11:49
Личное мнение
В стране происходит фундаментальное изменение отношений власти и гражданина, государства и избирателя, считает политолог Олег Реут.
19.03.2019 14:09
18.03.2019 12:32
11.03.2019 11:04
Медиа
22.03.2019 10:22
Опрос
Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?
Комментарии