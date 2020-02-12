На обсуждение президентских поправок в Конституцию в парламенте Карелии ушло менее десяти минут

Профильный комитет Законодательного собрания республики поддержал законопроект Путина почти без обсуждения.

В Законодательном собрании Карелии 12 февраля рассмотрели проект поправок президента Путина к Конституции России, которые глава государства пообещал вынести на всенародное голосование. На обсуждение президентского законопроекта, который существенно изменит систему государственного управления в стране, у членов профильного комитета республиканского парламента ушло менее десяти минут. Карельские законодатели управились бы с документом быстрее, если бы не депутат от партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, которая призвала коллег не поддерживать путинские поправки и попыталась аргументированно объяснить свою точку зрения.

По мнению Слабуновой, президентский законопроект не соответствует требованиям Конституции, которую он предполагает изменить, а также федерального закона о порядке принятия и вступления в силу конституционных поправок. Однако на членов профильного комитета карельского парламента это выступление не произвело никакого впечатления. Выслушав своего коллегу по депутатскому корпусу, они молча проголосовали за то, чтобы одобрить президентские поправки. Никто даже не попытался вступить со Слабуновой в полемику или хотя бы просто высказаться в поддержку законопроекта, инициированного гарантом Конституции.

Читайте подробнее в статье "Конституционные поправки: "Давайте сделаем это по-быстрому"