На очередной планерке в мэрии Петрозаводска поговорят о заваленных мусором контейнерных площадках

Глава Петрозаводска Владимир Любарский анонсировал тему очередной планерки в мэрии, которая состоится 11 июля.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский написал, что к нему в личных сообщениях приходит очень много вопросов по теме ненадлежащего состояния контейнерных площадок в городе.

«Жалобы на кучи невывезенного мусора поступают из разных районов города. Люди обвиняют коммунальщиков в некомпетентности, коммунальщики людей — в незнании законодательства. И действительно, классификация мусора знакома, увы, далеко не всем, и многое выбрасывать в контейнеры нельзя по закону», — объяснил суть проблемы Любарский.

По словам мэра, именно этой непростой теме и будет посвящена следующая планерка.

С докладом выступит и. о. директора «Карельского экологического оператора» Павел Дегтярев. Владимир Любарский предлагает до понедельника присылать вопросы.