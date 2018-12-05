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Новости. Общество
08:05, 05 Декабря 2018
фото: Администрация Петрозаводска

На одном из самых аварийных пешеходных переходов Петрозаводска сегодня включат светофор

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На улице Мерецкова начнет работать новый светофорный объект.

По сообщению администрации Петрозаводска, 5 декабря с 10 часов утра будут включены новые светофоры, смонтированные на пешеходном переходе возле дома №5 по улице Мерецкова. Светофорный объект с вызывной сигнализацией установлен в рамках программы "Безопасный Петрозаводск" с учетом мнения горожан и сотрудников ГИБДД.

"На Мерецкова только в текущем году было несколько дорожно-транспортных происшествий, в том числе тех, где пострадали дети. Поэтому депутатским корпусом совместно с администрацией было принято решение сэкономленные средства из бюджета города текущего года направить на финансирование работ по выбранным объектам", - комментировал ранее установку новых светофоров спикер Петросовета Геннадий Боднарчук.

В администрации города напомнили, что в ближайшее время в Петрозаводске появятся еще два участка с регулируемым дорожным движением: светофорные объекты будут введены в работу в районе перекрестков Лососинского шоссе с улицей Попова и проспекта Карла Маркса с улицей Андропова.

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