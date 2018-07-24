На Октябрьском проспекте установили еще одну видеокамеру

Компания "Ситилинк" установила новую камеру на Октябрьском проспекте в Петрозаводске.

"Новая камера видеонаблюдения высокого разрешения установлена на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Краснофлотской, с видом на пешеходный переход", - сказано в сообщении компании.

В "Ситилинке" добавили, что доступ к трансляции и архивным записям за 10 дней есть у любого желающего.