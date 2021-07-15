На Онежском озере под Петрозаводском яхтсмены определили сильнейших

В Прионежском районе прошел «Кубок острова Суйсари».

В акватории Онежского озера, недалеко от Петрозаводска, прошли учебно-тренировочные старты «Кубок острова Суйсари». Об этом рассказал паблик "Петрозаводск спортивный"

За три дня участники гонок прошли от Петрозаводска до острова Суйсари в Кондопожском заливе и обратно. Всего на старт вышли 47 яхтсменов на 11 судах.

Больше всего участников представлял петрозаводский городской Клуб любителей водного туризма. Помимо петрозаводчан, представлены Кондопожский яхтклуб, ООО «Карельская спортивная парусная школа», а также гости из города Заполярный Мурманской области на яхте «Ветерок».

Соревнования проводились в четырех номинациях. Среди победителей: «Лисс», капитан Лада Кузьмина (КЛВТ); «Забава», капитан Валерий Александров (КЛВТ); «Нарния», капитан Андрей Кузьмин (КЛВТ); «Ветер», капитан Дмитрий Савченков (КСПШ).

Кубок острова Суйсари был традиционно разыгран в группе круизеров.