На озере Ведлозеро в Карелии восстановят протоку, закрытую дамбой в советские времена

Вместо дамбы на озере построят мост, который соединит центральную часть старинного карельского села с островом Рожнаволок.

В селе Ведлозеро Пряжинского района построят мост на остров Рожнаволок, который соединен сейчас с материком дамбой, возведенной еще в советские времена. Это позволит восстановить протоку на озере Ведлозеро, которая была перекрыта дамбой, что привело к нарушению естественного водообмена в Рожнаволокском заливе и ухудшению состояния всего водоема. Берега озера стали зарастать, а в заливе было обнаружено интенсивное развитие опасных сине-зеленых водорослей. Сельские жители и карельские ученые забили тревогу: специалисты назвали положение катастрофическим для биоресурсов и человека.

«Когда-то на месте дамбы стоял мост, а на острове Рожнаволок находились совхозные поля и свиноферма, – рассказал «Столице на Онего» глава Ведлозерского сельского поселения Александр Чугай. – По мосту ездила сельхозехника, и его нужно было постоянно ремонтировать, и совхоз решил построить на этом месте дамбу. Никто тогда не думал, к каким последствиям это может привести».

По словам Александра Чугая, республиканское министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи выделило в нынешнем году миллион рублей на разработку проектно-сметной документации строительства моста на остров Рожнаволок. Такую же сумму планируется направить на эти цели и в следующем году.

«В июле к нам приезжал эксперт по дорожному хозяйству, мы обследовали с ним место, где стоял мост, – сообщил глава Ведлозерского сельского поселения. – В сентябре нам прислали проект технического задания, чтобы мы его рассмотрели и выступили с коммерческим предложением к строительным компаниям. После того, как мы получим предварительную стоимость проектно-сметной документации, объявим аукцион на ее разработку».



Александр Чугай. Фото: Валерий Поташов

Торги планируется провести до конца года, но в какую сумму выльется строительство самого моста, Александр Чугай затруднился ответить.

«Мы пока не знаем ширину протоки, и поэтому не знаем, какой мост необходимо построить, – пояснил глава поселения. – Предварительно речь идет о шестиметровом мосте, где проезжая часть составит четыре метра, и два метра – тротуары».

Не смог руководитель муниципального образования также сказать, когда в Ведлозере будет снесена дамба, а остров Рожнаволок соединен с материком новым мостом.

«Если два года заложено на разработку проектно-сметной документации, то, думаю, что сам мост будет построен, возможно, года через четыре, – предположил Александр Чугай. – Но все будет зависеть от стоимости строительства. Мы не можем полностью перекрыть проезд на остров Рожнаволок, потому что там живут более ста человек, и им нужно подвозить дрова и газ».

Примечательно, что построенный несколько лет назад мост неподалеку от здания администрации Ведлозерского сельского поселения обошелся бюджету примерно в два миллиона рублей, а сейчас этой суммы хватит только на разработку проектно-сметной документации.