На крупнейшей трассе, ведущей в Карелию, вводят ограничения из-за предаварийного состояния моста

После проведенной диагностики Ладожского моста в Ленобласти было принято решение запретить проезд по нему части грузовиков.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», со 2 декабря будет введено временное ограничение для большегрузов на проезд по Ладожскому мосту через реку Нева на трассе «Кола».

Решение об ограничении было принято после диагностики сооружения. Выяснилось, что мост, построенный в 1978–1981 годах, находится в предаварийном состоянии.

В результате по мосту будет запрещен проезд автомобилей массой свыше 23 тонны и с нагрузкой на ось более 6 тонн. Подрядчик установит соответствующие знаки на подъездах к мосту.