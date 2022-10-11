На пепелище в поселке Карелии нашли тело мужчины

В Медвежьегорском районе проводится проверка по факту гибели мужчины в результате пожара, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователями Медвежьегорского межрайонного следственного отдела организована доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины при локализации пожара.

Предварительно установлено, что 4 ноября после тушения пожара в жилом двухквартирном доме в поселке Сосновка Медвежьегорского района обнаружено тело мужчины 1972 года рождения.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение. Первоначально рассматривается причина пожара – как неосторожное обращение с огнем при использовании печного отопления.