На пепелище в поселке Карелии нашли тело мужчины

В Медвежьегорском районе проводится проверка по факту гибели мужчины в результате пожара, сообщили в Следкоме Карелии.
Следователями Медвежьегорского межрайонного следственного отдела организована доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины при локализации пожара.
Предварительно установлено, что 4 ноября после тушения пожара в жилом двухквартирном доме в поселке Сосновка Медвежьегорского района обнаружено тело мужчины 1972 года рождения.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение. Первоначально рассматривается причина пожара – как неосторожное обращение с огнем при использовании печного отопления.
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