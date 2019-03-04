На Петрозаводск надвигается снегопад

В Петрозаводске 5 марта пройдут снегопады с метелями.

В группе "Погода Петрозаводска и Карелии" появилась информация о том, что снегопады с метелями пройдут в связи с выходом на территорию республики циклона "Беннет". Ожидается усиление ветра.

По сообщению Гидрометцентра Карелии, 5 марта Карелия будет находиться под влиянием северного периферийного циклона. На юге республики утром и днем выпадет снег. Днем в отдельных районах возможна метель. В Петрозаводске ожидается снег, метель и ветер. Температура ночью составит -9, -11 градусов. Днем -6, -8.